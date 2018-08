Decine gli interventi dei vigili del fuoco, al lavoro oggi nella zona compresa tra Termini Imerese, Caccamo e Sciara, a Ficarazzi e in una vasta area di campagna a Cruillas, nella periferia della città. Il rogo più vasto è quello ai piedi di Monte San Calogero: le fiamme minacciano le abitazioni che si trovano alle falde del monte, una decina le villette fatte evacuare dalle squadre del comando provinciale giunte sul posto.Nella stessa zona, lo scorso fine settimana è stato necessario un intervento che è proseguito per ore.Pompieri in azione anche in Fondo Di Maggio a Palermo, dove un grosso cumulo di sterpaglie in fiamme ha provocato un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme si sono diffuse anche in questo caso nel giro di pochi minuti, due le squadre dei vigili del fuoco al lavoro.