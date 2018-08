. L'incidente è avvenuto in viale Regina Elena, nei pressi dell'ex ristorante Charleston ed ha provocato due feriti gravi.: l'impatto li ha scaraventati sull'asfalto e per loro è stato necessario il trasporto in codice rosso in ospedale.Sul luogo dell'incidente gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. Le indagini sono in corso.