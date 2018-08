Incidente mortale a Roma, lungo la via del Mare al km 22,900, all'altezza di via di Castel Fusano. Nello scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita è stato il centauro: un italiano di 49 anni deceduto sul colpo. Al vaglio la dinamica dell'incidente, da parte del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale intervenuto sul posto.La via del Mare è chiusa in entrambi sensi di marcia, dal semaforo di Ostia Antica fino al tunnel di Acilia.