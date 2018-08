ha detto l'imprenditore che aveva finora negato di essere finito nel mirino della mafia. L'episodio fa parte di quelli contestati a Raffaele Favaloro, Giuseppe Tantillo, Luigi Miceli e Vito Virzì nell'ultimo blitz contro i presunti affiliati ai mandamenti di Resuttana e Porta Nuova.di avere trovato due volte la serratura della sua attività - non lontano dal rione Borgo Vecchio - bloccata con della colla. Un chiaro messaggi degli uomini del racket a cui, però, così aveva raccontato, non era seguita alcuna richiesta di denaro o ulteriore minaccia.Favaloro, infatti, spiegò a Tantillo di essere stato avvicinato dall'imprenditore: “... mi ha detto... non mi puoi aiutare?... ". Si conoscevano da tempo perché in passato “abbuscò per i piccioli”. Il riferimento era ad una seconda attività commerciale in un'altra parte della città: “Gli entrarono con i marrugi... non è che lo struppiarono assai... a tipo per fargli capire una cosa... ed ora attacca qua di nuovo”.il quale l'anno scorso ha messo a verbale di avere saputo da Favaloro che l'imprenditore “era disposto a farci un regalo di 500 euro per Natole e Pasqua... ". Solo che “siccome temevamo che in realtà avesse intenzione di avvisare le forze di polizia, di fatto non abbiamo mai preso soldi da lui, l'estorsione non si è mai consumata"., l'imprenditore ha ammesso di essere rimasto vittima di una tentata estorsione. La sua denuncia è entrata a far parte nel fascicolo dei pubblici ministeri Amelia Luise, Annamaria Picozzi e Roberto Tartaglia. Nelle prossime settimane i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria dovrebbero sentire gli altri commercianti emersi dall'indagine.