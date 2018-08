Dalla ricostruzione degli investigatori è emerso che mentre lo picchiavano urlavano “sporco negro”. Al momento, però, non sembrerebbe che sia stato l'odio razziale a scatenare la violenza.

Ci sono due versioni. Gli aggressori sostengono di avere reagito agli apprezzamenti sopra le righe rivolti dalla vittima alla ragazza di uno dei due identificati e denunciati a piede libero. Il mauriziano, invece, ancora sotto

shock

, sostiene di non avere fatto alcunché di male. Non sa spiegarsi il perché dell'aggressione avvenuta in piazza.

Le indagini dei carabinieri del Gruppo di Monreale e della compagnia di Lercara Friddi sono partite dalle voci raccolte da un militare nel paese dove la vittima vive con i genitori.

La vittima non lo aveva denunciato. Sono stati i carabinieri a scoprirlo. Ci sono ancora passaggi da chiarire nella vicenda avvenuta a Lercara Friddi, nel Palermitano, e che ha coinvolto Davide Mangiapane, 23 anni, palermitano di origine mauriziana, fa il ballerino e vive in provincia di Agrigento.sono stati un ragazzo di 17 anni, con alcuni precedenti per aggressione, e uno incensurato che di anni ne 20. I due hanno ammesso le loro colpe.A Lercara Friddi qualche rissa di questo tipo si è verificata in passato, ma era più legata al consumo di alcool tra i giovani - commenta-. Conosco la famiglia del sospettato. È gente perbene. Non voglio che passi il concetto che Lercara sia razzista. Qui ci sono tanti migranti che hanno trovato un lavoro e vivono integrati. Credo che il clima in Italia al momento non sia semplice. E inviterei il ministro dell'Interno Salvini ad abbassare i toni e usare un linguaggio più soft". A Lercara è stata inserita tra le iniziative dell'estate una partita di calcio allo stadio comunale con i migranti ospiti del Cara Mineo. "L'abbiamo già organizzata da settimane - conclude il sindaco - non certo da oggi".