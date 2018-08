presidente della Commissione Affari Generali di Sala delle Lapidi, che interviene così sulla chiusura del campo della Favorita. Il Comune ha infatti predisposto un piano per trovare una sistemazione alternativa, dando anche una corsia preferenziale ai Rom dopo il sequestro dell'area.

Nei giorni scorsi la commissione Affari generali ha approvato un emendamento volto ad unificare gli elenchi delle case popolari con quelli degli immobili confiscati alla mafia. La vera integrazione si costruisce stabilendo regole uguali per tutti, senza speculare sulle rendite di posizione di carattere politico e di tendenza etnica che rischiano di alimentare odio sociale e intolleranza. Non mi pare che sia questo il modo di sbandierare false idee di sinistra,

Io sto con tutti i cittadini palermitani a prescindere dalle etnie".

Meno male che la posizione di Arcoleo non trova condivisione nella maggioranza, nella giunta e, da quello che ci risulta, neppure nel suo partito a Palermo. Chissà forse il consigliere è attratto dalla campagna acquisti di Salvini?".

gli altri palermitani, senza corsie preferenziali”. A dirlo in una nota non è un esponente della Lega o del centrodestra, ma il consigliere comunale del Pd di Palermo Rosario Arcoleo,la questione relativa all’ordinanza di chiusura del campo rom non cancella il fatto che alcuni cittadini palermitani, regolarmente iscritti da anni nelle graduatorie per l’assegnazione degli immobili, saranno penalizzati."La dichiarazione sui Rom espressa da Rosario Arcoleo è imbarazzante: evidentemente il vento di destra che soffia nel Paese è pervasivo e attraversa anche qualche consigliere comunale del Partito Democratico che, tuttavia quando è stato al governo del Paese, in materia di diritti di cittadinanza ha dimostrato di essere ambiguo, spianando la strada alle peggiori pulsioni xenofobe e razziste.Così una nota del coordinamento interno al Pd Palermo2017. “In un momento come questo, carico di odio razzista ispirato da Salvini, chi rappresenta il Partito Democratico nelle istituzioni dovrebbe fare a meno di inseguire slogan populisti, peraltro inesatti, ed evitare di buttare benzina sulla presunta rivalità fra palermitani e non. Auspichiamo una netta presa di distanze da parte del gruppo consiliare, dichiarandoci totalmente lontani da tali affermazioni”.