. Un uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. L'auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi sulla corsia di sorpasso.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti gli uomini della Polstrada, intervenuti anche i sanitari del 118, ma per il conducente, per fortuna, solo lievi ferite. Un altro incidente si è verificato stamattina sul raccordo per Tommaso Natale, sempre sull'A29.In questo caso sono rimaste coinvolte due auto ed una moto: due i feriti che sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Le indagini sulla dinamica sono in corso.