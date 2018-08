PALERMO - "La bozza della proposta di rete ospedaliera è stata approvata in commissione con la astensione dei deputati del Pd. Qualche passo avanti è stato fatto rispetto alla bozza iniziale ma alcuni buchi non sono stati risolti. Intanto sono contento che con la mia insistenza il reparto di Geriatria dell’ospedale Ingrassia di Palermo abbia recuperato la funzione di unità operativa complessa". È il commento che il parlamentare del Pdha postato oggi su Facebook, all'indomani dell'approvazione della Rete ospedaliera. "L’ospedale in aree disagiate di Corleone come quello di Petralia - continua - siamo riusciti a rafforzarli in termini di offerta sanitaria ancorché la uoc di medicina di Corleone diventi unità dipartimentale, ma si realizzano due nuove uos di cardiologia e ortopedia. L’ospedale di Partinico alla fine è quello che soffre di più perché malgrado la nuova uos per il piede diabetico, l’ospedale di Partinico perde la uoc di ostetricia e ginecologia e forse riuscirà a salvare la pediatria, ma quello che considero grave è la perdita del dirigente di presidio dell’ospedale che inevitabilmente lo ridimensiona"."Infine - conclude Cracolici - le scelte sul più grande ospedale di palermo e della sicilia, continuano a non convincermi. L’ospedale dei bambini perde il suo responsabile di presidio, la cardiologia adulti sarà inglobata nella unità complessa della unità di terapia intensiva cardiologica, la neuroradiologia malgrado gli investimenti fatti per realizzarla sarà una uosd. CI sono, infine, ancora delle uos che potranno essere decise dagli atti aziendali come nel caso del policlinico di Palermo e in particolare per la ostetricia ginecologia".