PALERMO - Con una nota inviata al presidente del consiglio comunale di Palermo e a tutti i capigruppo, Confimprese torna a puntare il dito sulla mancata diminuzione dello smog dopo l’attivazione della Ztl. “È passato un mese da quando il vicesindaco Sergio Marino, rispondendo alla nostra denuncia- dice il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice – comunicava di aver predisposto uno studio approfondito dei dati. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta. Nel frattempo nel mese di giugno non sono stati segnalati sforamenti né a piazza Castelnuovo, né a piazza Giulio Cesare o Indipendenza, contro uno del 2016, ultimo anno senza Ztl, e i tre del 2017, con la Ztl in vigore.E’ evidente che la Ztl non apporta nessun miglioramento alle condizioni dell’aria, mentre le ripercussioni economiche nella zona interessata sono e continuano ad essere molto pesanti. L’unico vantaggio reale è per l’amministrazione che fa cassa. Ai circa due milioni l’anno di pass, vanno aggiunti i ricavi provenienti dalle multe che potrebbero addirittura avere un valore economico maggiore. Se, come pensiamo, l’unico vantaggio prodotto fosse quello determinato dai ricavi, ci troveremmo davanti a un provvedimento che si limita a introdurre l’ennesimo prelievo forzoso ai danni dei cittadini”.