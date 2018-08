TERMINI IMERESE - Il traffico sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è provvisoriamente bloccato a Termini Imerese (PA), a causa della rottura di una condotta idrica. Sul posto Anas e mezzi per rimozione del fango dalla carreggiata in direzione Palermo al km 214,500. Sul posto sono già presenti mezzi meccanici per la rimozione del fango, nonché squadre di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.