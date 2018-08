Un uomo, scampato alla morte per miracolo, che da imprenditore diventa rapinatore.È accusato di avere rapinato sabato scorso una farmacia in viale Kennedy, a Capaci. È entrato nel locale armato di un bastone e si è fatto consegnare 350 euro. I militari lo hanno fermato in una camera di albergo, non lontano dal luogo del colpo. Aveva con sé due grammi di cocaina.a Isola delle Femmine, era una delle più quotate a Palermo e provincia. Poi, arrivarono la crisi, i licenziamenti e la chiusura.da distanza ravvicinata. Toia frequentava una ragazza di Isola delle Femmine che, evidentemente, piaceva anche ad un altro imprenditore, Salvatore Vetrano, titolare della Veragel. Si incontrarono in un ristorante. Volarono parole grosse. Vetrano si piazzò sotto casa della ragazza. Quando vide Toia che la stava accompagnando al portone si avvicinò e fece fuoco. Il caso volle che sul posto transitava il titolare del ristorante Charmant, il quale chiamò i soccorsi.“È vivo per miracolo”, dissero i medici. Per il tentato omicidio Vetrano è stato condannato a sei anni. A mitigare la pena fu il suo gesto di risarcire Toia con duecento mila euro.tanti quanti ne ha razziato in farmacia l'imprenditore divenuto rapinatore.