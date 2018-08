A dare l’annuncio dell’addio è stato lo stesso Volante, con una nota inviata alla Presidenza. "Ho un modo diverso di interpretare la politica - spiega Volante - Con il massimo rispetto per le altre posizioni auguro buon percorso, ringrazio per i momenti condivisi ma vado avanti con la mia squadra".è stato eletto nella lista de I Coraggiosi con 1148 voti e, fino ad oggi, ha fatto parte del gruppo con Cesare Mattaliano. Adesso passa al Misto, che diventa il più numeroso di piazza Pretoria: ne fanno infatti già parte Marianna Caronia (ex Per Palermo con Fabrizio), Mimmo Russo e Giulio Cusumano (ex Palermo 2022), Sabrina Figuccia (ex Udc) e Igor Gelarda (ex M5s).