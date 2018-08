Nel corso dell'ultima assemblea dei soci della Soaco, che gestisce l'aeroporto di Comiso (Ragusa), è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, chiuso con una perdita di 2.351.416 euro. Il 2016 aveva registrato perdite per 2.910.406 euro: si è quindi realizzato un recupero di oltre 550 mila euro grazie, spiega la Soaco, ad una severa politica di spending review dell'attuale management orientato alla razionalizzazione dei costi di gestione."Pure essendo in forti restrizioni - commentano il presidente Silvio Meli e l'ad Giorgio Cappello - nel corso del 2017 abbiamo completato, in economia, alcuni interventi già programmati ricorrendo alla manodopera interna. Sono stati ottimizzati gli spazi dell'air side, ricavati nuovi spazi per area food ed è stata realizzata un'area di pre-imbarco dopo i gate. Il secondo piano è stato ultimato e trasformato in un suggestivo belvedere panoramico dove i visitatori attendono i passeggeri in arrivo. In futuro ospiterà negozi e attività commerciali per aumentare i ricavi non aviation". Nel corso dell'assemblea degli azionisti è stata consegnata ai soci una prima bozza del bando per l'eventuale ipotesi di affitto temporaneo d'azienda, che nelle prossime settimane sarà valutata dai soci per le ulteriori determinazioni.È stato nominato anche un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario Michela Stancheris: è Vincenza Privitera, vice presidente Confcommercio Siracusa e componente della Giunta della Camera di Commercio del Sud-Est. (ANSA).