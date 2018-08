La Ryanair ha avviato la campagna per arruolare nuovi componenti della sua flotta. Le selezioni faranno tappa anche in Sicilia in due giorni nel mese di agosto: il 16 a Palermo e il 22 a Catania. Poi l’azienda tornerà nell'Isola in tre nuove occasioni a settembre: il 12 e il 27 a Catania e il 5 a Palermo.Le selezione sono svolte attraverso un partner della compagnia irlandese, la Crewlink, che si occupa della ricerca e della formazione degli assistenti di volo. Per partecipare alle selezioni così bisogna compilare il modulo informatici sul sito della Crewlink.. Occorre avere un’altezza compresa fra i 157 e i 188 centimetri e avere una capacità di nuoto per almeno 25 metri senza aiuto. Infine bisogna avere una ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. In questo lavoro è richiesta poi una buona dose di motivazione. Si deve essere socievoli e predisposti alla relazione con il pubblico e, infine, avere flessibilità nel modo di affrontare il lavoro oltre che negli orari. Indicativamente i turni saranno organizzati con cinque giorni di lavoro e tre di riposo.Il corso è retribuito 28 euro al giorno e se viene superato si riceve un premio di 750 euro. Gli assunti firmeranno un contratto di due anni. Poi potrebbero essere assunti a tempo indeterminato. La prima divisa per il primo anno sarà gratuita mentre per il secondo anno sarà attribuita una indennità per la sostituzione. La paga promessa è una paga di mercato, poi sarà possibile ricevere un bonus produzione. L'azienda tiene infine a specificare che gli assunti in Ryanair possono godere di un rapporto di lavoro con un'azienda stabile che offre parecchie possibilità di scelta fra le basi aeroportuali e che garantisce numerosi sconti di volo ai suoi dipendenti.