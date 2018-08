Si tratta di una farmacia in cui sono ancora in corso i lavori, che si trova in via Messina Marine.sul posto sono arrivati gli agenti, hanno accertato che qualcuno ha cosparso i lucchetti con dell'attak, col chiaro obiettivo di impedire, oggi, l'apertura del negozio. Chi è entrato in azione lo ha fatto probabilmente nella notte, approfittando del buio e del minor traffico sulla strada.Quello dell'attak è infatti, ancora oggi, uno dei metodi più frequentemente usati dagli uomini del pizzo per ribadire la propria presenza sul territorio. In via Messina Marine, stamattina, è intervenuta anche la Scientifica, per effettuare i rilievi e individuare elementi utili alle indagini.