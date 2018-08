PALERMO - Ancora incendi di cassonetti e cumuli di spazzatura stanotte a Palermo e provincia, mentre la raccolta dei rifiuti, gestita dalla Rap, società partecipata del Comune, va a rilento. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Lillà, in via Regina Elena, in via Principe di Scalea, dove gli interventi sono stati tre. Altri roghi in viale del Fante, nei rioni Borgo Nuovo, Cep, Mondello, in via Maria Mazzarello e lungo l'autostrada Palermo-Catania, tra Villabate e Palermo. Fiamme anche in provincia: a Bagheria, in via Leonardo Sciascia, e a Partinico in piazza Vittorio Emanuele.

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Misilmeri, nel Palermitano, sorpreso mentre bruciava rifiuti. Si chiama Salvatore Di Mariano, 52 anni, ed è stato bloccato dai militari in un piazzale nei pressi del centro della cittadina, mentre dava alle fiamme sterpaglie e sacchi di plastica. L'arresto è stato convalidato e Di Mariano è stato rimesso in libertà in attesa del processo. (ANSA).