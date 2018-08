PALERMO - ''Il sindaco Orlando è un bugiardo, ha mentito al consiglio comunale e alla città: i disallineamenti con le partecipate nel 2017 superano i 70 milioni di euro, mentre i servizi di Rap e Amat sono sempre più scadenti. Orlando si dimetta''. L'attacco è del Movimento Cinque Stelle di Palermo che, nel giorno dell'approvazione in giunta del bilancio consuntivo, in conferenza stampa punta il dito contro il primo cittadino e annuncia la presentazione di una richiesta motivata di dimissioni che presenterà in Aula.Motivo del contendere sono ancora i disallineamenti con le aziende che fino al 2016 ammontavano a 42,5 milioni, a cui sommare altri 20 milioni che riguardano Amat per l'anno scorso. Cose per lo più note, ma la novità del giorno sono altri sette milioni di crediti e debiti con la Rap. ''Le partecipate non hanno ancora approvato i bilanci - spiega il capogruppo Ugo Forello - ma gli effetti del dissesto sono sotto gli occhi di tutti: emergenza rifiuti e un servizio di trasporto locale ai minimi storici. L'unica soluzione e' il pre-dissesto''.Ma l'invettiva pentastellata tocca anche un altro punto assai delicato, ossia la possibilità che il Comune vada in deficit strutturale: un'eventualità che comporterebbe una sorta di commissariamento ministeriale, con Palazzo delle Aquile che non potrebbe più procedere, per esempio, sui concorsi. La legge prevede che gli enti locali non debbano superare cinque parametri su dieci, ma secondo il M5s il comune di Palermo si fermerebbe a quattro solo grazie a degli escamotage: ''Attraverso l'operazione Amat e un rientro ''anomalo'' rientro dell'anticipazione di cassa a fine 2017, segnalato dal Ragioniere generale, i parametri dei residui passivi e dell'anticipazione sarebbero stati superati''.Da qui la richiesta di dimissioni, ma soprattutto di un intervento della Corte dei Conti: ''Orlando ha mentito alla città - continuano i consiglieri pentastellati - Il 30 aprile scorso ha detto in Aula che i disallineamenti erano frutto del passato e che non si sarebbero più verificati. Oggi il consuntivo dimostra che non è così''.