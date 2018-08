Momenti di terrore per un automobilista di Partinico, in provincia di Palermo, finito nel mirino di un 32enne che nel giro di pochi secondi l'ha immobilizzato e rapinato.. A darsi alla fuga con il bottino, poco dopo, Youssef Bahniss, 32enne marocchino, rintracciato dagli agenti del commissariato locale grazie alla descrizione fornita dall'uomo.Il 32enne si trovava in compagni di due amici quando è stato individuato: aveva addosso sia il telefono che l'orologio poco prima rubati. Trasferito nelle camere di sicurezza della questura è stato poi sottoposto ai domiciliari.