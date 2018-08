Nella notte un giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Alta Valtellina. La vittima è un ragazzo di 17 anni che, al momento del drammatico incidente era in sella a una moto e stava percorrendo una strada in territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Sulle cause della tragedia sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri di Bormio (Sondrio) e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano (Sondrio). La moto è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Sondrio, come avviene sempre in casi analoghi. (ANSA).