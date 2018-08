“Siamo consapevoli – aggiunge Albanese – che il problema non è rappresentato dalle risorse, che ci sono, ma dalla qualità della progettazione che troppo spesso è stata assente. Finora si sono preferiti interventi spot a politiche di sviluppo concrete. La Sicilia deve certificare e rendicontare una spesa di oltre 700 milioni di fondi Po Fers 2014-2020 entro il 31 dicembre e la fetta più rilevante è rappresentata da infrastrutture ferroviarie e autostradali. Non è un caso che, proprio in occasione del nostro ultimo consiglio generale, abbiamo affrontato il tema degli investimenti nell’Isola con Rfi, una grande impresa che può dare un contributo fondamentale allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. L’obiettivo condiviso è quello di fare della Sicilia la piattaforma d’Europa e per riuscirci è necessario agire affinché il sistema logistico regionale risponda alle sfide derivanti dalle politiche europee e nazionali”.

È per questo che al presidente della Regione, Nello Musumeci, chiediamo di dotare l’Isola di un master plan della logistica, frutto di un processo di programmazione condiviso, che definisca una strategia di medio e lungo periodo per lo sviluppo dell’Isola”. Lo afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, in vista della visita del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che domani sarà a Palermo.