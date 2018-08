PALERMO - Partiti i lavori per adeguare e potenziare il depuratore di Cefalù, in contrada Presidiana Sant'Antonio, che dureranno un anno e dovranno servire a superare le inefficienze. L'intervento è gestito dal Commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, visto che l'agglomerato di Cefalù è tra quelli per cui la Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione (sentenza C 565/10) e su cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia a una sanzione pecuniaria. "L'intervento - spiega Rolle - ha una rilevanza davvero strategica: non è solo un passaggio necessario per superare la condanna europea che pesa sulle tasche di tutti i cittadini, ma serve a valorizzare ancor di più un luogo di straordinaria bellezza noto nel mondo". L'importo dei lavori è di 3 milioni e 390 mila euro e consentirà al nuovo depuratore di raggiungere la potenzialità per 45 mila abitanti. Si provvederà inoltre al ripristino della funzionalità della condotta sottomarina. (ANSA).