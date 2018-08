hanno presentato stamattina a Palazzo d’Orleans il piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, il piano di gestione del rischio alluvioni e il piano del rumore. “Tre strumenti – ha detto il presidente della Regione Musumeci - in cui negli ultimi anni si era attivata una attività, rimasta ferma per cinque anni. Stavamo per ricadere in una procedure d’infrazione. Il dipartimento è riuscito in sette mesi di attività a terminare i tre programmi”.La programmazione è decisiva anche se non fa notizia. Solo sul fronte dell’ambiente mancano 6 piani di programmazione. Non si può intervenire nel settore ambientale se non abbiamo un piano che ci presenti vulnerabilità ed emergenze. Un piano a cui si sta lavorando è quello dell’aree di elevato rischio di crisi ambientale. Dobbiamo capire cosa succede nella zone del siragusano, nel milazzese, nel gelese. Per quest’ultimo abbiamo firmato d’accordo con il ministro all’ambiente 25 milioni: 15 milioni da parte del governo nazionale e 10 milioni da parte del governo regionale. Ora toccherà alle imprese”.Esprime soddisfazione Totò Cordaro. Secondo l'assessore, l’attività del dipartimento Territorio riesce a portare alla luce tutti i piani oggi presentati con anni di ritardo rispetto ai tempi europei. “Per ciò che riguarda il piano di tutela di qualità dell’aria. – ha raccontato - Siamo a otto anni di ritardo rispetto al decreto di recepimento di una direttiva del 2008.Rispetto al piano di mitigazione dell'inquinamento acustico, la direttiva europea è del 2002 e un decreto di recepimento del 2005. Tredici anni di ritardo, di ignavia. Rispetto al piano per la gestione delle alluvioni, infine, la direttiva europea è del 2007 e decreto legislativo di recepimento nel 2010. Voglio solo sottolineare - ha concluso Cordato - come il piano alluvioni costituisce la condizione per la realizzazione del Po Fesr 2014-2020".