Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 2 agosto, in Sicilia.1) PALERMO - Gruppo consiliare M5S, piazza Pretoria, ore 10:00 Conferenza stampa del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo sul bilancio del Comune.2) PALERMO - Palazzo d'Orleans ore 10:00 Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e l'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro incontrano i giornalisti sui temi ambientali: qualità dell'aria, inquinamento acustico e rischio alluvioni.3) CATANIA - Via Crociferi, ore 10:30 Direttivo unitario di Cgil, Cisl e Uil sul dissesto al Comune. Partecipano, tra gli altri, i segretari generali Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Enza Meli e Giovanni Musumeci.4) PALERMO - Palazzo Lanza Tomasi, via Butera 28, ore 11:00 Conferenza stampa dello scrittore spagnolo Fernando Aramburu, vincitore della quindicesima edizione del Premio letterario internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2018".5) NOTO (SR) - Municipio, ore 12:00 Conferenza stampa, alla presenza del commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, sulla consegna alla città del velodromo comunale intitolato a Paolo Pilone. Il taglio del nastro della struttura è alle 17.30 in via Angelo Cavarra.6) TRAPANI - Questura, sala Cassarà, ore 17:30 Il questore di Trapani, Claudio Sanfilippo, incontra i giornalisti per illustrare le nuove modalità comunicative attraverso cui verranno, settimanalmente, divulgati i risultati operativi conseguiti dalla Polizia di Stato nel capoluogo e in provincia.7) PARTINICO (PA) - Palazzo Carmelitani, ore 17:30 Assemblea cittadina promossa dalla Cgil per manifestare solidarietà a Dieng Khalifa, contro l'odio razziale e lo sfruttamento.8) PETROSINO (TP) - Piazza Biscione, ore 21:00 Concerto di Roy Paci & Aretuska, al Festival Rockarossa con il loro "Valelapena Tour".9) NOTO (SR) - Cortile del Collegio dei Gesuiti ore 21:15 Concerto di Dee Dee Bridgewater per Notomusica.10) PALERMO - Villa Filippina, ore 21:30 Spettacolo del Teatro del Fuoco 2018. (ANSA).