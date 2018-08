Lo afferma Silvio Moncada, Presidente della Circoscrizione, che aggiunge: "Sono preoccupato che con la riduzione del personale in servizio a causa della ferie estive e con le alte temperature, le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza sanitaria. Mi appello al Sindaco Orlando, dichiara Moncada, affinchè si predisponga un immediato piano di bonifica delle discariche presenti a macchia di leopardo in tutto il territorio cittadino, se è il caso con l'intervento dell'esercito e si proceda alla nomina dei vertici Rap che possa superare l'impasse dell'azienda, dovuta anche alla mancanza di governance".

PALERMO - "Decine e decine sono le discariche abusive presenti in tutta la Quarta Circoscrizione, da Cuba-Calatafimi a Danisinni, da Villa Tasca a Mezzomonreale, da Boccadifalco a Baida, da Borgo Molara a Pagliarelli, dal Villaggio Santa Rosalia a Medaglie D'oro. La Rap è in fortissima difficoltà e sono frequenti, peraltro, ritardi nello svuotamento dei cassonetti, per non parlare dello spazzamento".