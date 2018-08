PALERMO - Torna a funzionare l'impianto pubblico per i rifiuti di Cozzo Vuturo nel comune di Enna. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che dispone la riapertura del sito a distanza di oltre cinque anni dalla sua chiusura. A gestire l'impianto, che può trattare fino a 150 tonnellate di rifiuti al giorno, sarà la società Aet, formata da tutti i comuni dell'Ennese. Il provvedimento, predisposto dall'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, consentirà agli enti locali della zona notevoli economie nei costi di trasporto, in quanto attualmente la discarica utilizzata è quella di Lentini, in provincia di Siracusa. Il successivo passo della strategia del governo regionale sarà quello dell'apertura del nuovo impianto Tmb e della vasca B2, limitrofa a quella autorizzata oggi."Cozzo Vuturo - dice Musumeci - rappresenta un'essenziale valvola di sfogo strategica in questo grave momento, che consentirà una migliore redistribuzione dei rifiuti nell'Isola con un'ottimizzazione del servizio. Voglio ringraziare l'assessore Alberto Pierobon, il dirigente generale Salvo Cocina e il presidente della Srr Armando Glorioso per la collaborazione e lo sforzo profuso per ricondurre a piena operatività le strutture dell'Ato di Enna".Il governatore, per verificare personalmente la situazione, aveva effettuato un sopralluogo nella discarica nello scorso aprile, assicurando celerità nello sblocco delle procedure autorizzative.