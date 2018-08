Riceviamo e pubblichiamo dai legali difensori di Giovanni Savalle, l'imprenditore ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro.Ecco il testo della lettera:Noi sottoscritti avvocati Francesco Messina e Antonino Carmicio, del Foro di Marsala, nell’affermare in nome e per conto del nostro assistito Dr Giovanni Savalle, fatto oggetto di misure di prevenzione in data 1° agosto 2018, la fiducia nella giustizia che non potrà non render conto della verità dei fatti, sottolineiamo l’estraneità del Dr Savalle alle contestazioni e ai pesanti sospetti sollevati.Il nostro assistito non ha nulla a che spartire col mafioso Matteo Messina Denaro né è mai stato consapevolmente contiguo a mafia e mafiosi di cui non hai mai cercato appoggio o sostegno né esplicito né implicito, per alcunché. Il Dr Savalle non ha intrattenuto né intrattiene alcuna relazione con patrimoni di illecita o illegale formazione o provenienza. E riguardo ai vecchi procedimenti per i quali viene chiamato in causa, non può non rilevarsi come, in gran parte, si tratti di questioni ormai definite.Il Dr Savalle resta a disposizione degli organi inquirenti ai quali darà piena collaborazione e ogni necessario chiarimento ai fini dell’indagine in corso. Ma poiché ogni provvedimento di preven- zione è basato sul sospetto investigativo, attendiamo fiduciosi lo sviluppo del procedimento, certi della buona fede e della legittima condotta del nostro assistito. Che attende con ansia che la giustizia faccia celermente il proprio corso affinché dubbi e sospetti avanzati sulla sua persona e integrità, siano fugati pienamente dalla magistratura giudicante.