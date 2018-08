PALERMO - Ha cercato di sbarazzarsi della droga quando si è reso conto di essere stato sorpreso dalla polizia.. Lo ha fatto lanciandoli dalla finestra dell'abitazione in cui i poliziotti hanno fatto irruzione, ma tutto il materiale è stato poco dopo recuperato.Per il 38enne è quindi scattato l'arresto, mentre la moglie è stata denunciata per furto di energia elettrica: l'impianto era collegato abusivamente alla rete pubblica. Ieri un altro residente della zona è stato arrestato per spaccio di cocaina.