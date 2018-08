Un viaggio a sostegno del territorio e della tradizione

Ortigia, dal 3 al 5 agosto; Sciacca,

; Bronte, a fine settembre e Modica, a fine ottobre: queste sono le quattro tappe della prima edizione del CRAI Tour, all’interno di quattro eventi dal forte richiamo turistico e tradizionale. A dare sostegno a queste importanti manifestazioni territoriali, il Gruppo Radenza ha deciso di diventarne sponsor principale e ha immaginato di inserire tra le attrazioni un grande villaggio - il

- che riassuma lo spirito e i principi già sperimentati nella fitta rete di supermercati, dove, ogni giorno, i clienti sono accolti con cordialità perché si sentano come a casa loro.

Tecnicamente, si tratta di 75 metri quadrati di tensostruttura esagonale, con un percorso definito, idealmente

in grado di coinvolgere le persone, in linea con il fresco ed inimitabile stile CRAI.

, di grandi e piccini; si condivideranno emozioni e storie; sarà data a tutti la possibilità di sentirsi parte del mondo CRAI, dei suoi prodotti, della sua qualità, del suo legame con il territorio siciliano.

Il CRAI Tour debutta il prossimo fine settimana (dal 3 al 5 agosto),

. Il Village aprirà, per la prima volta, le sue porte al Foro Italico di Ortigia, per spostarsi la settimana successiva (dall’8 al 12 agosto) nella

, dove andrà in scena uno dei festival gastronomici più gustosi e partecipati, lo

.

Con l’obiettivo di entrare sempre di più nel cuore dei propri clienti e dei propri partner, per allargare la già grande famiglia CRAI, il Gruppo Radenza invita tutti a seguire

, con le quali ha stretto da anni un legame radicato e forte, identitario.

Info, foto, e dettagli sul sito

e sulla pagina Facebook di CRAI Gruppo Radenza.

“Nel cuore dell’Italia”, il claim di CRAI nazionale, diviene “nel cuore della Sicilia” per. Perché l’intenzione del gruppo modicano è proprio quella di organizzare un, per condividere quei valori che hanno contribuito a farlo crescere, fino a inserirlo nel novero dei leader del mercato siciliano per la Grande Distribuzione Organizzata.Per arricchire il già denso programma proposto dalle due manifestazioni, CRAI ha scelto la straordinaria voce di, vincitore ragusano dell’ultima edizione di X Factor, che si esibirà il 3 agosto ad Ortigia e l’11 agosto a Sciacca.