PALERMO - Una passeggiata che si trasforma in uno slalom tra buche e rifiuti. E' la segnalazione Enrico De Girolamo, di un lettore di LiveSicilia che ha denunciato lo stato di incurie delle strade di Palermo sul profilo Facebook del nostro giornale, oltre che sulla propria pagina: "Io e mia moglie - scrive - siamo scesi un'ora fa per fare una passeggiata scendendo da viale Resurrezione poi per viale Duca degli Abruzzi (Palazzina Cinese) e risalire da via Dei Quartieri...ecco lo stato dei nostri marciapiedi...grazie Sindaco aumenti pure le tasse rifiuti il servizio é eccellente!".A questo sfogo, se ne aggiunge un altro, recapitato sempre alla posta della pagina Facebook di LiveSicilia: una situazione analoga anche in via dell'Olimpo. Anche lì, la passeggiata si trasforma in uno slalom tra la munnizza.