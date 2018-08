una delibera sugli apetaxi con cui dispone di far adottare ai conducenti un abbigliamento uguale per tutti, con costi a carico loro: nei mesi caldi pantaloni blu e camicia bianca, con tanto di logo del Comune; nei mesi freddi anche la giacca. Le motocarrozzette, per ottenere il collaudo, dovranno possedere una serie di requisiti che le equiparano ai taxi, come per esempio il tariffario e il tassametro., via Meli, piazza Casa Professa, via Bonello, piazza Marina, via Venezia, corso Calatafimi, Foro Umberto I, via Cavour piazza Ruggero Settimo, piazza d’Orleans e via Maqueda.