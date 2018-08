"Questo ragazzo non è un artista speciale, che dovrebbe a stupirci, Ruggero è un artista che ci emoziona - dice il consigliere comunale Tony Sala - La sua arte è quella che nasce dal profondo ed è pura perché non contaminata da imposizioni sociali, mandando messaggi estremamente chiari. Con questa esposizione, a Palazzo delle Aquile, si è voluto dare la possibilità a Ruggero di farsi conoscere. L’arte ha una grande funzione, è anche un canale di comunicazione importante, Ruggero con i suoi colori, sfumature, le sue cornici lo ha fatto. Ringrazio l'associazione Anffas, Antonio Costanza, per le attività svolte giornalmente, ringrazio la Presidenza del Consiglio e il presidente Totò Orlando per la sensibilità mostrata". Sarà possibile visitare l'esposizione dal 3 al 5 agosto.