“Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto – dicono Tony Sala e Massimiliano Giaconia di Palermo 2022 - Sarà così garantito, già all'inizio del nuovo anno scolastico, un imprescindibile servizio ad personam, che sarà garantito al singolo studente con disabilità per sopperire ai problemi di autonomia o comunicazione. Tale servizio - concludono i consiglieri - verrà fornito, economicamente totalmente a carico del Comune di Palermo, in aggiunta, e non alternativamente, all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno”.

Un servizio che ha l’obiettivo di aiutare gli studenti a raggiungere l’autonomia e a migliore la comunicazione personale, favorendo l’integrazione e il diritto allo studio. A svolgerlo sono assistenti specializzati individuati mediante tre graduatorie, ossia operatori specializzati, assistenti alla comunicazione in Lis e tecnici per l’orientamento; devono essere in possesso di titoli specifici e saranno scelti anche in base ai fabbisogni degli istituti scolastici.così da evitare altre cause del lavoro, un aggiornamento della terminologia e dei titoli di studio richiesti e graduatorie triennali. Da parte del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore alla Scuola, Giovanna Marano, arriva un ringraziamento "a tutto il consiglio, in particolare alle Commissioni coinvolte, che hanno mostrato grande sensibilità sul tema ed hanno permesso di apportare dei correttivi funzionali a rendere l'assistenza tempestiva ed efficace fin dall'inizio dell'anno scolastico. Questo servizio con la sua organizzazione è uno strumento essenziale per l'effettivo godimento del Diritto allo Studio e per l'inserimento effettivo nella comunità scolastica di tutti gli alunni con disabilità".con i soggetti interessati, ma svolto anche di concerto con altre tre commissioni consiliari. L’obiettivo che ci siamo dati è di garantire la continuità del servizio, di agevolare i dirigenti scolastici nel coordinamento del personale e di migliorare un servizio già di per sé ottimo, a tutela degli alunni disabili”. “Siamo molto soddisfatti – dice il capogruppo dem Dario Chinnici - un plauso va a tutto il consiglio comunale per aver votato l’atto con urgenza”.- rappresenta un risultato politico importante, che potrà garantire dun servizio fondamentale per i nostri studenti e le nostre studentesse con disabilità. Il regolamento è frutto del lungo lavoro di mediazione tra l’assessorato all’istruzione, le commissioni consiliari, i dirigenti scolastici e le associazioni degli assistenti, che costituiscono una preziosissima risorsa professionale, dotata di alte competenze e qualificata esperienza sul campo”.all'interno delle commissioni e di un percorso partecipato che ha visto parte attiva operatori e operatrici, dirigenti scolastici, famiglie – dicono i consiglieri di Sinistra Comune Barbara Evola e Katia Orlando - Si rafforza, con questo atto, un servizio di grande qualità, unico in Italia. L'inserimento dell'articolo 12, inoltre, mette la parola fine ai contenziosi sorti negli ultimi anni con gli operatori".. È palese la difficoltà di incardinare all’interno dell’istituzione scolastica, dove il personale è regolato da contratti di lavoro di tipo subordinato, delle figure professionali esterne definite come “liberi professionisti”; altrettanto difficile è il tentativo di conciliare le responsabilità dei dirigenti scolastici, nonché l’autonomia didattica e gestionale propria della scuola, con i vincoli di un servizio di assistenza specialistica obbligatorio per legge, che viene finanziato dal Comune, ma svolto all’interno delle scuole". Lo hanno dichiarato Roberta Alaimo, portavoce alla Camera del M5S, e Viviana Lo Monaco, consigliere del Movimento 5 Stelle di Palermo.