Le previsioni del tempo per il weekend.Al Nord sereno o poco nuvoloso salvo nubi cumuliformi ad evoluzione diurna su Alpi occidentali e Nord Appennino, basso il rischio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 32 e 36. Al Centro poco nuvoloso salvo instabilità pomeridiana su basso Lazio, rilievi abruzzesi e Sardegna interna, con locali rovesci o temporali. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 36. Al Sud ancora instabile con rovesci e temporali, specie sui settori interni; migliora tra sera e notte da Nord. Temperature in calo, massime tra 26 e 31.Al Nord bel tempo salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su Alpi occidentali e Prealpi, con locali acquazzoni o temporali. Temperature stabili, massime tra 32 e 36. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo temporali in sviluppo diurno su dorsale e Sud Sardegna. Temperature perlopiù stabili, massime tra 31 e 36. Al Sud proseguire l'instabilità con rovesci e temporali, specie tra Sicilia e Calabria, isolati altrove. Migliora entro fine giornata. Temperature stabili, massime tra 26 e 31.Al Nord rovesci e temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento all'alta Val Padana, bel tempo sul resto del settentrione. Temperature stabili, massime tra 32 e 36. Al Centro prevalenza di bel tempo salvo locali piovaschi diurni o isolati temporali su Appennino e zone interne sarde. Temperature perlopiù stabili, massime tra 31 e 36. Al Sud ampi spazi soleggiati, salvo nubi pomeridiane in prossimità dell'Appennino e sulla Sicilia con qualche rovescio o isolato temporale. Temperature stabili, massime tra 26 e 31.