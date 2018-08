Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 3 agosto, in Sicilia.

1) CESARÒ (ME) - Villa Miraglia, ore 09:30 Seminario sul tema "25 anni: le ragioni dell'area protetta più grande della Sicilia", organizzato dal Parco dei Nebrodi, in occasione della ricorrenza dell'istituzione dell'Ente. Prevista la presenza del commissario straordinario Luca Ferlito. Aprirà i lavori del seminario l'assessore regionale territorio e ambiente Salvatore Cordaro.

2) PALERMO - Sala degli Specchi, Villa Niscemi, ore 11:00 Conferenza stampa dalla Lega-Salvini Premier. Interverranno Stefano Candiani, Fabio Cantarella e Igor Gelarda. Sarà illustrata la strategia organizzativa della Lega in Sicilia, sarà presentato il codice etico della Lega Sicilia ed infine sarà annunciato l'avvio del tesseramento nell'isola.

3) RAGUSA - Prima Classe, via Ercolano 7, ore 11:30 Conferenza stampa della deputata regionale del M5S Stefania Campo per tracciare un bilancio delle attività portate avanti all'Ars prima della chiusura estiva.

4) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 12:00 Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in visita a Palermo, incontrerà il presidente della Regione Siciliana, Sebastiano Musumeci, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e Rfi.

5) AGRIGENTO - Ex Collegio dei Padri Filippini, via Atenea 270, ore 18:30 Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Sir Rocco Forte, cittadino britannico e presidente della Rocco Forte Hotels "per il suo contributo alla promozione e valorizzazione del territorio agrigentino".

6) TRAPANI - Chiostro di San Domenico, ore 19:00 Letizia Pezzali con il romanzo "Lealtà", Apre la quinta edizione di "InChiostro d'Autore", rassegna letteraria curata dal giornalista e scrittore Marco Rizzo.

7) FURNARI (ME) - Lungomare Salvatore Quasimodo-Tonnarella, ore 19:30 Prima di due giornate del festival "Incontro tra i popoli", organizzato da Cgil e Flai Sicilia per promuovere i valori della "solidarietà, della legalità, dell&rsquoinclusione e per il lavoro dignitoso e un modello di accoglienza rispettoso della persona". Partecipa anche Ivana Galli, della segretarie nazionale Flai. Fino a sabato 4 agosto.

8) SEGESTA (TP) - Teatro antico, ore 19:45 Debutto in prima nazionale per il festival Dionisiache di "Gli uccelli - Nubicucùlia, la città impossibile", di Aristofane, per la regia di Cinzia Maccagnano. Si replica sabato. (ANSA).

