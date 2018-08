ROMA - A causa di motivi di salute il ministro per il Sud Barbara Lezzi non potrà svolgere la prevista missione per la giornata di domani a Palermo. E’ confermato invece lo svolgimento del tavolo tecnico per la verifica dello stato di avanzamento del Protocollo di cooperazione rafforzata sui fondi europei siglato lo scorso 28 giugno con la Regione Siciliana. Tavolo che si terrà alle ore 12, presso Palazzo d’Orleans e che vedrà, per conto del Ministro per il Sud, partecipare il Capo di gabinetto del Ministro per il Sud e il Capo dipartimento per le politiche di coesione, oltre che l’Agenzia per la coesione territoriale.