SIRACUSA - I carabinieri e la polizia hanno intercettato 15 migranti sulla spiaggia di Fontane Bianche e 10 a Marchesa di Cassibile, di cui otto maschi, una donna e una bambina. Poco dopo è stata scoperta, nei pressi di Punta del Cane, la barca a vela che avrebbero usato per raggiungere le coste italiane.Secondo le testimonianze raccolte dal personale del Gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa, i migranti sarebbero partiti sette giorni fa da Izmir in Turchia e avrebbero pagato 5 mila euro ciascuno. La barca sarebbe stata condotta da due scafisti ucraini che al momento non sono stati rintracciati. La barca a vela turca è stata sequestrata.Poco prima di mezzanotte sono arrivati a Lampedusa 20 tunisini che viaggiavano su una piccola imbarcazione. I migranti sono arrivati autonomamente al molo Favaloro, da dove sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola."Nelle ultime ore sono sbarcati a Lampedusa 135 immigrati, quasi tutti tunisini, su 13 barchini. Hanno sprecato soldi, tempo e fatica, verranno rimandati a casa nei prossimi giorni! In Italia si entra col permesso, la pacchia è finita". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.