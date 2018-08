Erano stati caricati in un furgone e trasportati a Partinico, dove a fine luglio era già scattato un arresto. Giovanni Vitale, 52 anni, era infatti stato sorpreso sulla statale 113, a bordo del mezzo: c'erano mille chili di hashish in panetti contrassegnati dalla scritta "Sky".della squadra mobile di Palermo, Padova e Treviso. Gli investigatori si sono quindi messi sulle tracce di chi aveva consegnato la sostanza stupefacente, rintracciando due autotrasportatori. Entrambi sono finiti in manette, si tratta di Antonino Palumbo, catanese di 58 anni e Sergio Compostella, 56enne di Bassano del Grappa.I poliziotti li hanno infatti successivamente individuati e bloccati in un autogrill nei pressi di Treviso, dove i due si erano fermati per prendere un caffè. Provenivano da due destinazioni diverse, ma nel momento in cui si sono incontrati, è scattato l'arresto. Compostella e Palumbo sono stati trasferiti nel carcere di Treviso.