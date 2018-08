I pompieri, nelle ultime ore, sono intervenuti al Villaggio Santa Rosalia, in via Carlo Bergamini nella zona di viale delle Scienze e ancora in via Lanza di Scalea e non distante dal centro Conca d'Oro.Circa 170 dal 15 luglio ad oggi sono gli interventi che hanno visto impegnate le squadre del Comando provinciale su Palermo, soprattutto nella periferia cittadina (Borgo Nuovo, Cep, Michelangelo) e nel territorio di Bagheria. Basta fare un giro della città per comprendere quanto la raccolta dei rifiuti abbia subito notevoli ritardi ed i cumuli di spazzatura sono pressoché ovunque; le previsioni meteo con picchi di temperature veramente importanti non lasciano presagire nulla di buono". "Le chiediamo - concludono - di valutare la possibilità di attivarsi con la prefettura per comprendere se ci siano i presupposti per avviare tutte le iniziative appropriate compreso lo stato d'emergenza". (ANSA).