Nessuno può porre in essere alcuna forma di disimpegno verso questa giusta battaglia - aveva dichiarato il leader del movimento Cambiamo la Sicilia - una battaglia che va combattuta per riportare questo bacino ad una condizione di legalità attraverso dei veri e propri contratti e mediante un inserimento che li faccia uscire da questa forma di vero e proprio lavoro nero dentro le istituzioni".

PALERMO - Dopo i rilievi posti dal consiglio dei ministri sull' incostituzionalità della norma che è stata varata dal Parlamento regionalel'ufficio legislativo della presidenza della Regione ha definito l'idea che gli assessorati regionali competenti inoltrassero dei pareri e delle risposte in merito ai rilievi sulle criticità del testo.A dirlo è il deputato all'Ars Vincenzo Figuccia che torna a battagliare sull'argomento dopo che nelle scorse settimane aveva bacchettato il Presidente Musumeci al quale aveva chiesto la convocazione urgente di un incontro collegiale con uffici, organizzazioni sindacali e tutta la deputazione interessata proprio questione rovente "Ex Emergenza Palermo"."Chiedo pertanto - dice Figuccia - agli assessori in indirizzo, famiglia e funzione pubblica se tali risposte sono state date e in che cosa si sostanziano. Con l'estate e il diritto a qualche giorno di riposo, questi soggetti vengano informati su come stanno realmente le cose. Uomini e donne che non possono più rimanere nel limbo. Dobbiamo dare risposte certe e capire in quale direzione andare.