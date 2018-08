TRAPANI - Il quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo nel comune di Salemi (TP) ha bonificato 134 bombe da mortaio da 5 cm caricate con esplosivo ad alto potenziale (HE) di fabbricazione tedesca. Gli ordigni erano seppelliti ai piedi di un albero d'ulivo, come era consueto fare durante l'ultimo conflitto mondiale per nasconderli al nemico. L'intervento ha richiesto tre giorni: gli ordigni sono stati distrutti man mano che venivano diseppelliti portandoli in una cava limitrofa. Ieri una squadra EOD del Reggimento Genio è intervenuta in una spiaggia nel comune di Menfi (AG) a seguito del ritrovamento di una mina anticarro di fabbricazione tedesca risalente all'ultimo conflitto mondiale, una TELLER 42 dal peso di 9 kg di cui oltre 5 di esplosivo rinvenuto sotto la sabbia nei pressi di un lido balneare. (ANSA).