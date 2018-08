CLICCA QUI PER IL VIDEO

PARTINICO - Ecco le immagini dell'aggressione al giovane senegalese avvenuta giovedì scorso a Partinico. La vittima, Khalifa Dieng, era andato in un bar per cercare un ospite della stessa comunità per migranti dove vive dal 2016. È stato aggredito all'esterno del locale, in piazza Santa Caterina. Mentre lo picchiavano gli urlavano "negro figlio di puttana, teme ne devi andare nel tuo paese".Grazie alle immagini gli investigatori sono riusciti a risalire agli aggressori. Due sono stati arrestati ieri.