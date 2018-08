Una ragazza è stata aggredita nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, da un uomo che l'ha molestata cercando di violentarla. Alla fine si è salvata grazie alla presenza di passanti e, avvicinata una seconda volta, usando uno spray urticante. Il grave fatto è accaduto il 20 luglio scorso, ma non è stato divulgato dalle forze dell'ordine fino a oggi, quando le indagini hanno portato all'individuazione di un presunto responsabile, un immigrato irregolare.E su Twitter arriva il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ragazza di 25 anni aggredita giorni fa in stazione a Milano, si è salvata dallo STUPRO usando lo spray al peperoncino. Arrestato oggi lo stupratore. P.s. Non vi posso dire che è un immigrato nigeriano, clandestino e con precedenti penali, sennò mi accusano di razzismo".