TRAPANI - Polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia municipale hanno effettuato una serie di controlli su rivendite di pesce nella zona del mercato ittico comunale di Trapani. Sono stati sequestrati 85 chili di pesce, di vario tipo, venduto da abusivi su improvvisati banconi in legno, in assenza delle previste norme igieniche e di indicazioni sulla provenienza del pescato. Rimossi alcuni congelatori utilizzati per il deposito dei pesci. Cinque gli abusivi sanzionati con una multa di 4mila euro ciascuno.(ANSA).