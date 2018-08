scaraventandola a terra e rompendole gli occhiali.

La paziente e il marito sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Il marito della paziente ha cercato di superare l'area del triage e pretendeva di stare al fianco della moglie in sala visite, luogo vietato ai familiari dopo le ripetute aggressioni al personale sanitario.e ha prima urlato contro l'infermiera, poi l'ha spinta per terra. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma.