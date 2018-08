E l’amministrazione comunale non si è fatta scappare l’occasione per aggiungere festa alla festa. Il Consiglio comunale ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Joe Gebbia, ai genitori e alla sorella dell’imprenditore.

“Mi sono innamorato del paesaggio collinare di Mezzojuso - ha detto Joe Gebbia -. È incantevole. Sembra che tutto si sia fermato. Questa esperienza, per me è fenomenale. Venire qua in Sicilia è fantastico e quello che ho scoperto è che i siciliani sono delle persone molto appassionate. È molto bello. Sono emozionato”.

ma per le strade di Mezzojuso Joe Gebbia, cofondatore di Airbnb (il sito che mette in contatto u turisti con i proprietari di casa), è un semplice turista americano che torna con la sua famiglia nel luogo delle origini e riscopre la sua storia.luogo in cui è attivo un centro di restauro dei libri, ai turisti sono stati illustrati i registri con gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degli avi di famiglia.E l'intera famiglia ha vissuto momenti di commozione. Poi si sono spostati nella casa municipale dove, dopo la seduta del consiglio comunale, il sindaco Salvatore Giardina ha consegnato le cittadinanze onorarie. Nella cerimonia il padre di Joe, Joe Gebbia senior, che è anche vicesindaco di Atlanta, ha lanciato una proposta: stringere un gemellaggio fra Mezzojuso ed Atlanta., perché è originario di questo posto e per i suoi grandi meriti imprenditoriali nel settore del turismo. Accogliamo la famiglia Gebbia, però, nello stesso modo in cui accogliamo tutti i turisti, accompagnandoli fra le nostre bellezze e comunicando loro l’amore per la nostra terra”.