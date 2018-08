ieri nel corso di un vertice tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il gruppo Mov139 composto dai consiglieri Sandro Terrani, Paolo Caracausi, Fabrizio Ferrara e Valentina Chinnici. “Il nostro è il gruppo più numeroso, tra quelli che fanno riferimento direttamente al sindaco, e non abbiamo registrato defezioni – dice il capogruppo Terrani – Per questo abbiamo chiesto al Professore di essere ascoltati su diversi temi che oggi stanno a cuore alla città”.è in ginocchio, serve una nuova riorganizzazione della Rap. Inoltre abbiamo chiesto di essere coinvolti e ascoltati sulle scelte future tra cui il rimpasto, per il quale servono profili di grande spessore, e il rilancio delle aziende partecipate che devono segnare un’inversione di tendenza. E’ stato un incontro positivo e, in qualità di capogruppo, ho chiesto di tenere in considerazione la possibilità di nominare assessori Ferrara, Caracausi e Chinnici”.