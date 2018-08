a dissociarsi dal Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, manifestando il suo apprezzamento.

importante del progresso della medicina, che oggi si continua a volere rimettere in discussione in nome di una libertà di scelta indiscriminata", prosegue. "La contrazione del numero dei vaccinati in età pediatrica - spiega Amato - è un fenomeno preoccupante che ha richiamato più volte l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità perché, come dimostrato dalla ricerca, esiste un legame tra il calo della somministrazione vaccinale e l'aumento di alcune malattie infettive che erano ormai solo un lontano ricordo"., a partire dall'ascolto, per un medico - sottolinea il presidente dell'Omceo - non significa negare scienza, deontologia ed etica, semmai armonizzare il rispetto dei principi della medicina e dei suoi professionisti con le scelte delle istituzioni e dei cittadini, senza dimenticare che dall'introduzione in campo medico, i vaccini hanno salvato milioni di vite e contribuito a far scomparire malattie mortali. E che non vaccinare significa andare incontro ad una serie di rischi importanti legati alla salute del bambino, dell'adulto e di chi vi sta accanto".