Un pastore di 34 anni, Salvatore Liarosa, è morto mentre stava effettuando dei lavori di giardinaggio in campagna. Il trentaquattrenne si trovava in un terreno in contrada Armaro e stava tagliando i rami di una quercia. A un certo punto, uno dei rami è finito su un masso, ha colpito al capo l'uomo. La morte è avvenuta sul colpo e tutti inutili soni stati i tentativi di soccorso del personale del 118 Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Stazione luciese agli ordini del maresciallo Giovanni Silvestro.