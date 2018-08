PALERMO - Un grosso albero alto 10 metri è caduto in strada nel quartiere Zisa, all'incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un'ambulanza del 118 e i tecnici dell'Enel per ripristinare una linea elettrica interrotta dall'incidente. Il ferito è stato portato all'ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi.Sempre nella provincia di Palermo, gli uomini della Forestale hanno tratto in salvo 21 scout che erano rimasti intrappolati nel corleonese a causa del violento temporale di ieri. Nel pomeriggio sedici ragazzi e cinque adulti degli scout Agesci Palermo 16 mentre smontavano le tende sono stati sorpresi dalla burrasca. Il vento e la pioggia violenta ha spazzato il campo mettendo in pericolo gli scout che erano nella zona di Piano Giumente. Due capi sono riusciti a raggiungere il distaccamento della forestale e sono scattate le ricerche che si sono concluse a tarda notte con i ragazzi e gli adulti portati al sicuro.E, ieri, una tromba d'aria ha minacciato l'isola di Pantelleria (clicca qui per le immagini)