Dal rap, passando per i ritmi argentini si arriva al rock duro di Piero Pelù: l'8 agosto infatti, sempre nel sito storico di via Francesco Crispi, si esibirà il frontman dei Litfiba per il suo “Warm up tuor”. Per gli amanti del jazz la stessa sera al Mondello Palace hotel si svolgerà “L'argonauti jazz night”, la rassegna curata dal musicista Fabio Lannino. Saliranno sul palco Lillo, Ricciardi e Messina, tre musicisti con la passione per le atmosfere tipiche dei club jazz.

E per chi non si è perso una puntata del noto talent “Amici di Maria De Filippi”, il 9 agosto al Teatro di Verdura si esibirà Carmen Ferreri.

Due big della musica italiana si faranno concorrenza il 10 agosto: i palermitani potranno scegliere tra il cantautore romano Antonello Venditti, che si esibirà al Castello a Mare, e il re del pop napoletano Gigi D'Alessio che invece canterà i suoi più grandi successi dal palco del Teatro di Verdura.

Chiuderanno il cerchio dei grandi concerti a Palermo Gianna Nannini e l'ultimo vincitore del festival di Sanremo Fabrizio Moro. La cantautrice toscana si esibirà il 21 agosto e con la sua voce graffiante incanterà gli spettatori dal palco della storica location nel cuore del Parco della Favorita a due passi da Villa Niscemi. Sempre a Teatro di Verdura, invece, il cantautore romano farà il suo spettacolo il 28.

Balletto. Non solo musica, ma anche un importante appuntamento per gli amanti del balletto: l'11 agosto si esibirà la compagnia di ballo di San Pietroburgo nel celebre “Il lago dei cigni” al Teatro di Verdura.

Cabaret. A metà strada fra teatro e cabaret, a Villa Filippina il 9 agosto andrà in scena “Andersen solitude”. Lo spettacolo porta in scena situazioni ironiche, sarcastiche, assurde e paradossali per enfatizzare l’universalità delle fiabe attraverso musiche originali capaci di creare atmosfere uniche e singolari. Il tutto raccontando la vita dello scrittore danese. Chi preferisce passare una serata fra battute e gag esilaranti senza rinunciare ad un po' di musica, dovrà attendere il 20 agosto, quando un sempre divertente Nino Frassica andrà in scena al Teatro di Verdura accompagnato dalla Los Plaggers Band, il nome è già tutto un programma. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concertocabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera del comico siciliano.

Si dovrà attendere poi il 2 settembre per continuare a ridere, questa volta grazie a “Enricomincio da me”, lo spettacolo scritto e interpretato dall'attore e comico romano Enrico Brignano.

